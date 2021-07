Sangiovanni annuncia il remix di Malibu feat Trevor Daniel

Dopo aver sbancato le classifiche musicali, Sangiovanni è pronto a tornare con il remix di Malibu in featuring con il cantante statunitense Trevor Daniel.

La nuova versione del brano, attualmente certificato quadruplo platino, sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 30 luglio.

Malibu di Sangiovanni

“Malibu” è la hit di Sangiovanni che ha conseguito un successo incredibile. Singolo finora più venduto del 2021, certificato quadruplo disco di platino in Italia e disco d’oro in Svizzera, è stato al n.1 top50 Spotify per 46 settimane.

Il brano fa parte dell’ep d’esordio di Sangiovanni, album più venduto finora del 2021, certificato doppio disco di platino e che nel complesso ha ricevuto 2 dischi d’oro e 11 dischi di platino, con oltre 190 milioni di streaming.