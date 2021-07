Nuovo live action per i Pokémon: Netflix al lavoro su una serie

Dopo il successo cinematografico di Detective Pikachu, i Pokémon sono pronti a tornare in “carne e ossa” (o quasi). Netflix è al lavoro su una serie live action del franchise. Lo riporta Variety, che aggiunge anche un nome coinvolto nella produzione.

La serie live action dei Pokémon su Netflix

Secondo Variety, il progetto è ancora in fase di produzione, quindi non ci sono dettagli sulla trama. Joe Henderson, co-showrunner e produttore esecutivo della popolare serie Netflix “Lucifer”, sarebbe coinvolto come sceneggiatore e produttore esecutivo. Le fonti affermano che il progetto ha qualche somiglianza con “Detective Pikachu”, il film live action dei Pokémon con Ryan Reynolds e Justice Smith uscito nel 2019.

Da diverso tempo Netflix ha puntato all’animazione giapponese e alla relativa trasposizione in live action. Nel 2017 c’è stato il primo tentativo con Death Note, film basato sull’omonimo manga di Tsugumi Ōba e Takeshi Obata. Recentemente la paittaforma ha annunciato lo sviluppo di “Cowboy Bebop” e “One Piece”.