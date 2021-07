Jungle Cruise: Dwayne Johnson, Emily Blunt e Jack Whitehall pronti per ‘La spada in The Rock’

Dwayne Johnson ed Emily Blunt: insieme per la prima volta sullo schermo folli, spassosi, avvincenti. In una sola parola, irresistibili. Impossibile staccare gli occhi da questa coppia ad alta carica esplosiva. A riportare l’ordine nella storia ci pensa il personaggio di Jack Whitehall, che non scorda mai di prendersi cura della propria pelle anche quando si è vicini ad un leopardo di nome Proxima o in una situazione difficile. “È importante spalmarsi la crema sul viso“, ha detto la Blunt ai nostri microfoni. Questi tre grandi interpreti ci trasportano in un’avventura, tra realtà ed effetti speciali, molto selvaggia alla ricerca di un albero magico da trovare, dotato di straordinarie capacità curative in grado di cambiare il futuro della medicina. Tutto questo (e molto di più) è i ‘Jungle Cruise’, diretto da Jaume Collet-Serra, da oggi nelle sale italiane con Walt Disney e dal 30 luglio su Disney+ con Accesso VIP.

Nel film – ispirato all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California – “The Rock” veste i panni di un carismatico capitano di un battello fluviale. Lui è forte, coraggioso, ha sempre una soluzione a tutto, è rassicurante ed è anche un romanticone. Blunt, invece, è un’esploratrice alle prese con la ricerca. Lei è determinata, folle, progressista, ribelle e non ha paura di niente, o meglio, ha paura di nuotare. Ma a questo ci pensa Frank! “Per interpretare Frank ho voluto coprire il mio corpo e indossare cappello, bretelle e stivali e sentirmi parte del 1917, assicurandomi di portare sullo schermo la mia miglior recitazione. Inoltre, abbiamo avuto un incredibile regista, Jaume Collet-Serra, che è un costruttore di mondi, come ama dire Emily Blunt. Abbiamo avuto l’opportunità di fare un film basato su una leggendaria e iconica attrazione Disney che le famiglie hanno apprezzato e che, forse, capita di fare solo una volta nella carriera“, ci ha raccontato Dwayne Johnson.

La coppia, durante la ‘crociera’, incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, il destino dei protagonisti e quello dell’umanità sono appesi a un filo. Con loro sul battello c’è anche il fratello della dottoressa Lily, McGregor (interpretato da Whitehall). Lui vive in un modo parallelo ed ha un po’ paura di tutto. Oltre i colori, la sceneggiatura leggera, romantica e divertente, l’emozionante omaggio all’attrazione Disney e il carisma del cast è anche una celebrazione del coraggio e dei propri sogni. Ogni personaggio della storia, infatti, supera i propri limiti con l’aiuto del prossimo. Si sa, non si vince mai da soli. E lo sa bene Lily che si affida a Frank. E Frank, da sempre solo, (ri)scopre la meraviglia della collaborazione grazie alla dottoressa. Tra sprazzi di Indiana Jones e Romancing the stone (All’inseguimento della pietra verde) Emily Blunt si calerà nei panni di Re Artù nel film d’animazione Disney ‘La spada nella roccia‘. In una scena vediamo la temeraria dottoressa estrarre una spada dal corpo di Frank. Impossibile non ricordare la pellicola animata del 1963. “Il titolo provvisorio di questo film era ‘The Sword in The Rock’ (La spada in The Rock, ndr)”, ha detto Jack Whitehall scherzando con noi durante l’intervista.

JUNGLE CRUISE, L’INTERVISTA A DWAYNE JOHNSON, EMILY BLUNT E JACK WHITEHALL

In occasione della premiere mondiale di Jungle Cruise abbiamo intervistato i protagonisti della pellicola: allacciate le cinture e buona visione!

JUNGLE CRUISE, IL TRAILER