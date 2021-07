Per Jennifer Lopez e Ben Affleck passeggiata romantica per le vie di Capri

Ritorno di fiamma per Jlo e Ben Affleck. I due attori dopo aver ufficializzato il loro ritorno di fiamma con una foto su Instagram, si sono concessi qualche giorno di relax nell’isola azzurra.

A bordo del loro yacht di 85 metri dal nome ‘Valerie’ i due sono arrivati nell’isola di Capri e non sono passati inosservati. Applauditi, fotografati e amati dal pubblico mentre passeggiavano mano nella mano in Via delle Botteghe.

lo yacht di JLO più grande di tutta Capri pic.twitter.com/FnG4aqleSM — 🙁 (@abbusoo) July 28, 2021

Jennifer Lopez considerata una delle donne più sexy del mondo ruppe drasticamente con Affleck nel 2002 per poi tornare con lui in questi mesi. La cantante, dopo aver festeggiato lo scorso 24 luglio il suo compleanno a Saint Tropez, ha ufficializzato la nuova’ love story con una foto postata su Instagram dove lei e l’attore si baciano appassionatamente.