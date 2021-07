Tiger Day, il 29 luglio è la giornata mondiale della tigre

Negli ultimi 25 anni la tigre si è estinta in Cambogia, Laos PDR e Vietnam, mentre in ​​Malesia, Myanmar e, in misura minore, Thailandia si è assistito a un decremento significativo della specie.

Lo riporta il WWF in occasione del Tiger Day, la giornata mondiale della tigre, che come ogni anno si celebra il 29 luglio.

Il numero di tigri selvatiche si sta riducendo in tutti i Paesi del sud-est asiatico continentale, nonostante gli impegni globali di 10 anni fa di aumentarne il numero.

E’ ancora l’uomo la principale minaccia per le tigri. Tra i pericoli maggiori per la specie, la perdita di habitat e il commercio illegale.

Quante tigri vedi in questa immagine?

In occasione del Tiger Day, vi lasciamo a questa illusione ottica che ha fatto il giro del web.

(SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA)

.

.

.

.

La soluzione?

Le tigri sono 17.