Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli innamorati pazzi a Ibiza

La coppia più amata dell’anno vola ad Ibiza per una vacanza all’insegna dell’amore. Giulia Salemi ha mantenuto la promessa e ha portato Pierpaolo Pretelli sull’isola delle Baleari per la sua prima volta ( eil suo compleanno).

Felici e innamorati come non mai, i due hanno condiviso con i fan le prime foto della loro avventura spagnola, il secondo viaggio insieme fuori dall’Italia dopo la vacanza a Samanà.

Lontano dalle malelingue Giulia e Pierpaolo si godono il loro amore a tutto tondo.

E le immagini parlano da sole…

(da notare il “Ti Amo” sul finale sussurrato da Giulia)

Io non so da dove partire prima a commentare se dal fatto che questi due hanno una chimica impressionante se dal fatto che mi fanno sentire single se dall’interruzione ingiusta o dal ti amo finale. Boh intanto vi amo#prelemi pic.twitter.com/JZAjC0ieXg — Vale✨♈️ (@iosonoestanca) July 29, 2021

L’estate più calda dei Prelemi

Sicuramente ad agosto torneranno a Maratea. La coppia ha già trascorso un week end nella città natale di Pier, dove il cantante si è esibito con la sua hit “L’estate più calda”, ricevendo il premio “La perla”.