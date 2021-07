Da Zaki una lettera alla fidanzata: “Combatto ma sono pessimista”

“Combattero’ finché non tornero’ a studiare a Bologna”. Così ha scritto in italiano Patrick Zaki a conclusione della lettera in arabo indirizzata alla sua ragazza dal carcere di Tora, al Cairo. A rilanciare la notizia è il gruppo di attivisti ‘Patrick Libero’, che su Facebook si battono per la liberazione dello studente egiziano dell’Università Alma mater studiorum, in detenzione preventiva dal febbraio del 2020. A ricevere la missiva è stata la sua famiglia, che ieri ha potuto fargli visita in carcere. Rivolgendosi alla findanzata, il ricercatore in diritti di genere ha scritto: “Spero che tu sia in buona salute e in pace. È passato molto tempo dall’ultima volta che ci siamo incontrati, è stato solo per pochi minuti, ma mi ha lasciato una grande sensazione positiva e mi dà ancora la forza di andare avanti con maggiore determinazione”.

Zaki: “L’inchiesta su di me è ripresa, la libertà non arriverà presto”

Zaki scrive ancora: “So che neanche nelle nostre fantasticherie più sfrenate avremmo mai potuto immaginare questo scenario. Quando partii per Bologna facemmo così tanti progetti, il primo era che tu venissi a trovarmi per visitare l’Italia insieme. Mi rende estremamente triste il fatto che questo non accadrà presto, dato che la mia situazione sta peggiorando di giorno in giorno. L’inchiesta su di me è ripresa, il che potrebbe significare che un giorno dovrò andare in tribunale per affrontare un processo e questo è molto peggio di quanto mi aspettassi. Dopo un anno e mezzo di carcere- riflette ancora lo studente- ormai non potevo fare a meno di pensare che avrei riottenuto presto la libertà, ma ora mi è chiaro che non sarà così. So che siete stati pazienti e avete sopportato l’insopportabile, mi scuso sinceramente per questo”. Patrick Zaki ha concluso la lettera esprimendo “felicitazioni per tutti coloro che sono stati scarcerati di recente. Io però non sono affatto ottimista sulla mia situazione. Con tanto amore, Patrick”.