Lorella Cuccarini confermata nel cast di Amici21

Lorella Cuccarini sarà una dei protagonisti della ventunesima edizione di ‘Amici’, programma condotto da Maria De Filippi. La conferma ufficiale è arrivata dalla stessa ballerina e presentatrice attraverso le pagine del settimanale Oggi: “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista”, ha detto.

Con Lorella Cuccarini riconfermata anche Arisa

Il talent di Canale 5 inizierà il 18 settembre 2021 e Lorella, troverà tra le ‘cattedre’ anche la ‘collega’ Arisa, già riconfermata. Ma la Cuccarini, non ha parlato solo di ‘Amici’. Interpellata sul suo passato in Rai, e sui problemi con Alberto Matano, collega a ‘La Vita in Diretta’, ha spiegato al settimanale: “ Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

