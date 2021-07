Tokyo 2020, l’incredibile punto di Lupo e Nicolai porta l’Italia del Beach Volley agli ottavi – VIDEO

Un’azione pazzesca che porta l’Italia del Beach Volley agli ottavi di finale nelle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il duo olimpico Paolo Nicolai e Daniele Lupo, già medaglia d’argento a Rio 2016, hanno segnato il punto decisivo del primo set contro la Polonia dopo un incredibile recupero che rimarrà nella storia.

Lupo e Nicolai volano agli ottavi

Lupo e Nicolai hanno conquistato un posto agli ottavi dopo tre vittorie su tre nel loro girone. Dopo l’esordio con la Germania, sconfitta per 2 a 1, gli azzurri hanno travolto il Giappone padrone di casa per 2-0, per poi conquistare l’ultima vittoria contro la Polonia per 2 a 1. Imbattuto sulla sabbia, il duo