Tokyo 2020, Zverev batte Djokovic e si commuove – VIDEO

Niente Golden Slam per Novak Djokovic. Il tennista numero 1 del mondo ha perso in semifinale contro Alexander Zverev, vedendo sfumare la possibilità di ottenere la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Il tennista tedesco è stato artefice di una rimonta impressionante. Sotto di un set (6-1), con un risultato che sembrava ormai deciso, ha iniziato il recupero, fino a ribaltare la partita e portarsi a casa gli altri due set (6-3 6-1), conquistando un posto per la finale.

Zverev batte Djokovic: “Mi dispiace”

Zverev si è commosso quando ha segnato il punto della vittoria. Il tennista, quasi incredulo, è andato sotto rete per il saluto di rito a Nole, abbracciandolo e lasciandosi andare alle lacrime: “Mi dispiace davvero. Sei uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Mi dispiace davvero.”