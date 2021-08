Questo mese le mestruazioni non sono arrivate e non capisco il motivo…

Salve, mi scusi per il disturbo, vorrei chiederle qualcosa e chiarire alcuni dubbi. Questo mese le mestruazioni non mi sono arrivate e non riesco a capire il motivo. Il mio ciclo non è molto regolare perché talvolta arriva ogni 28, altre ogni 29 o 30 o 31 giorni ma in questo periodo ogni mese erano sempre arrivate. Nonostante con il mio ragazzo avessimo provato ad avere un rapporto sessuale utilizzando il profilattico , non siamo riusciti ad averlo con una penetrazione interna ma solo preliminari e petting. Allo stesso tempo mi chiedo se è possibile che questo mese saltino le mestruazioni e che arrivino alla stessa data prevista per questo mese il mese prossimo ma mi chiedo anche se potrò avere dei rapporti protetti in questo mese nonostante l’assenza delle mestruazioni o se è necessario aspettare la loro comparsa prima di avere rapporti. La ringrazio

Annarita

Cara Annarita,

il ciclo può subire delle variazioni in relazioni ai cambiamenti dell’organismo. Possono esserci fisiologiche oscillazioni ormonali, infiammazioni o infezioni, presenza di cisti, alterazioni tiroidee, diete drastiche, stress fisico o emotivo. Ad esempio se persistono stati di ansia o preoccupazioni la reazione “ormonale” di allarme va ad influenzare l’ipotalamo, dove risiedono anche le strutture di controllo del ciclo mestruale. Ciò può causare un blocco dell’ovulazione, o un’alterata produzione del progesterone, per cui le mestruazioni possono presentarsi in anticipo, o ritardare, saltare completamente, o presentarsi con fenomeni di spotting.

Da quello che ci racconti non sembrano esserci rischi particolari in quanto non vi è stata alcuna eiaculazione interna. Per evitare rischi indesiderati potete avere rapporti protetti dall’inizio alla fine, anche in assenza di ciclo, in modo da essere sicuri. Ti consigliamo, qualora non lo avessi già fatto, di fare una visita ginecologica che possa aiutarti a capire meglio l’andamento del tuo ciclo ed eventualmente le cause di queste irregolarità.

Un caro saluto!