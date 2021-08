Bentornata TolfArte, là dove è d’obbligo indossare i sogni

Acrobati che volano, piazze che suonano, salotti letterari all’aperto e vicoli impreziositi da mostre e artigianato locale. Succede nella città di Tolfa dove da ormai 17 edizioni è di casa TolfArte – Festival Internazionale dell’Arte di Strada e dell’Artigianato artistico. L’appuntamento, in programma il 6, 7 e 8 agosto, quest’anno più degli altri ha sapore di magia. Una tre giorni dove è d’obbligo indossare i sogni, dicono gli organizzatori.

Sarà la compagnia internazionale Elementz, quella che nel 2019 ha aperto il Carnevale di Venezia, ad inaugurare Tolfarte 2021. Lo spettacolo “Journey”, a 20 metri di altezza, andrà in scena alle 21:30 del 6 agosto in Piazza Vittorio.

Il 7 e 8 agosto nel Centro Storico prenderà il via dalle 18.30 la tradizionale e caleidoscopica moltitudine di spettacoli tra arte acrobatica e circense, musica, teatro, arte visiva, incontri letterari, Forest therapy e l’amatissima sezione artigianato. Tra gli ospiti di TolfArte 2021 ci sono Giobbe Covatta con il suo spettacolo “La Divina Commediola” (il 7 agosto sul palco della Villa Comunale), la storica band Ciao Rino con il celebre omaggio a Rino Gaetano (l’8 agosto) e ancora Saverio Raimondo con la sua stand-up comedy “Risate finte” ad alta comicità e lo spettacolo di Valentina De Giovanni: Silence Teatro. Arriverà in piazza anche l’omaggio ad Astor Piazzolla con il bandoneonista argentino Ricardo Badaracco.

Il salotto letterario di TolfArte 2021 è in Piazza Bartoli ed è organizzato in collaborazione con il Festival Tolfa Gialli&Noir; i protagonisti insieme allo scrittore Gino Saladini, autore di “Roma giungla”, sono Maria Grazia Calandrone con il suo libro “Splendi come vita” e Anthony Caruana con il suo romanzo ‘’Contorni opachi” che presenterà dialogando con lo stesso Saladini tra musica e parole.

Le novità di TolfArte 2021, sono le attività multidisciplinari di tipo sperimentale a contatto con la natura del territorio, al Boschetto e al Parco della Pace, che porteranno gli spettatori – grandi e piccoli – a riscoprire il valore della natura attraverso esperienze innovative. Tra queste: A piedi nudi nel Parco, il percorso sensoriale per bambini costruito e inaugurato al Parco della pace, curato dagli psicoterapeuti esperti di Forest Therapy Barbara Loffari e Giorgio Conti; Walk in Art, la passeggiata storico-artistica per il Centro Storico di Tolfa tra i vicoli e le leggende segrete del Paese, a cura del Direttore scientifico del Museo Civico di Tolfa Giordano Iacomelli e con la performance di Daniela Barra; il Bagno di Bosco e Concerto di Archi presso il Boschetto a cura di Chromatic Trio.

TOLFARTE PER I PIÙ PICCOLI

Il 7 e 8 agosto dalle 16.30 alle 19 torna anche l’attesissimo TolfArte Kids: festival a misura di bambino che da anni conquista il cuore delle famiglie, ambientato anche per questa edizione nella splendida cornice del Polo Culturale/Museo Civico di Tolfa.

TolfArte è gemellato con il Kulturisten festival di Nesodden (Norvegia).

Green Pass e prenotazione obbligatoria su Ticketino sono necessari per partecipare a questa nuova edizione 2021.

Tutto il programma è su TolfArte.it.