We Reading Festival. In Riviera otto giorni tra musica e parole

Parole e musica, spettacoli inediti ma soprattutto artisti versatili che, per una sera, porteranno in scena testi e autori da loro scelti e amati. Succede al We Reading Festival, nella Riviera Romagnola, dal 15 al 22 agosto. Otto giorni a ingresso gratuito tra Cesenatico, Santarcangelo di Romagna e Savignano sul Rubicone con concerti al sorgere del sole, teatro e letture. Tra i nomi in cartellone Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini, ma anche Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Guidobaldi e Parsec.

Via al We Reading Festival il 15 agosto a Cesenatico, dove il duo de’ La Municipàl suonerà al sorgere del sole. Ecco Davide Shorty invece il 16; il cantautore, rapper e producer palermitano tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 ed ex concorrente di X Factor nel 2015 porterà “Battiti in Parole” nella Chiesa del Suffragio di Savignano sul Rubicone. Dopo di lui, al Podere Bislacco, andrà in scena la performance “be me” di Parsec. È di Maria Antonietta l’ambizioso compito di far avvicinare il grande pubblico all’opera del Sommo Dante. La raffinata cantautrice pesarese, grande appassionata di Medioevo, porterà in scena (il 17 agosto) “L’inferno di Guido”. La sua è un’interpretazione intima del canto XXVII dell’Inferno de La Divina Commedia, che ha come protagonista Guido da Montefeltro, proprio nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri.

L’After show è invece in programma al Podere Bislacco con Folcast. All’Arena dei Cappuccini di Cesenatico, il 18 agosto, arriva Emanuela Fanelli, attrice e avanguardia della comicità italiana, tra i protagonisti del programma TV già diventato un cult “Una pezza di Lundini”, con Giuseppe Pippo Civati, ex parlamentare e neo editore, per il reading “Voce di donna”. A seguire, il live del cantautore romano Guidobaldi al Maré. Per l’Ong Mediterranea Saving Humans va in scena il 19 agosto “Oltre il Mare – Dentro le voci di chi è in viaggio”. Il reading con Valeria Solarino nello Sferisterio a Santarcangelo di Romagna è dedicato alle migliaia di persone che ogni anno lasciano le proprie case, villaggi, città del continente africano per iniziare un cammino pieno di violenze e soprusi, in cui rischiano la vita nell’indifferenza dei Paesi che hanno intorno, verso un futuro incerto e rischioso ma con la speranza che sia migliore di quello che lasciano. Ancora nello nello Sferisterio l’omaggio al Maestro Franco Battiato, l’appuntamento è con Cimini il 20 agosto mentre il 21, Pietro Turano proporrà una lettura dello scrittore francese Édouard Louis. Il gran finale è invece all’alba del 22 agosto in spiaggia a Cesenatico. La cantautrice e voce femminile dei Baustelle Rachele Bastreghi chiuderà il festival con “L’alba di Psychodonna”, uno show live inedito preparato appositamente per il festival.

Tutte le serate sono a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. I posti sono già prenotabili su wereading.it.

Le illustrazioni del festival sono a cura di Fumettibrutti, giovane fumettista astro nascente del fumetto italiano.