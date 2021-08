Instagram non funziona: cosa sta succedendo al social in queste ore?

“Limitiamo determinate attività per proteggere la nostra community. Comunicaci se ritieni che abbiamo commesso un errore“. Questo è il messaggio che moltissimi utenti di Instagram di tutto il mondo stanno ricevendo in queste ore. Si tratta di un bug della piattaforma e non di un’azione mirata ad arginare un comportamento sospetto degli ‘instagramer’ che hanno ricevuto questo avviso. Quindi, cari utenti potete stare tranquilli: l’azienda di Mark Zuckerberg, come si legge su Twitter, sta lavorando per risolvere l’ennesimo bug dell’anno.