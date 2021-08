Anna Tatangelo e Livio Cori, esplode la passione in spiaggia

Dopo la fine della lunga storia con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha ritrovato la passione con Livio Cori. I due sono stati paparazzati da “Chi” sulla spiaggia di un resort pugliese, intenti a scambiarsi baci e tenerezze.

Con loro anche il figlio della cantante, Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi.

Come Anna, anche Gigi ha voltato pagina con la sua nuova compagna, l’avvocatessa Denise Esposito. Come riporta “Chi”, i due si sono conosciuti a Capri lo scorso anno e adesso stanno per coronare la loro storia con un figlio in arrivo.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Di una relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori si parlava ormai da tempo. Il mese scorso, ospite del programma Le Belve di Rai 2, aveva accennato ad una nuova persona nella sua vita, ma senza sbilanciarsi: “Innamorata è un parolone, però sto bene. Non mi va di fare nomi, me la voglio vivere con calma”.

Il gossip aveva iniziato a circolare già a marzo, smentito categoricamente dalla Tatangelo. “Lo conosco da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite dei miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca∗∗∗∗ inventate di sana pianta – Gigi ha presentato Livio ecc…- risparmiatevele”, aveva scritto su Instagram commentando le voci su una sua storia con Livio.

La fine della storia con Gigi D’Alessio

Anna e Gigi sono stati una coppia per 15 anni, ma non si sono mai sposati. La loro relazione è iniziata nel 2006, e si è conclusa “pubblicamente” nel marzo 2020, con un post condiviso dal cantautore su Instagram: “Anna ed io non stiamo più insieme. Ci abbiamo provato in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per il bene di nostro figlio Andrea”.