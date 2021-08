Notte di San Lorenzo con le “Stelle cadenti” di Ermal Meta

Uscirà il 10 agosto “Stelle cadenti”, il nuovo singolo di Ermal Meta. Lo ha annunciato il cantautore attraverso si suoi social, condividendo più che un post una vera poesia.

“A volte, guardando il cielo con tutte le sue stelle, l’occhio unisce quei nei luminosi in maniera irrazionale creando delle figure irraggiungibili. Queste figure diventano i nostri sogni, desideri, pensieri verticali. Una volta all’anno alcune delle lucciole della volta celeste si tuffano sulla terra e bruciano in fretta, bruciano così meravigliosamente bene. Le chiamano #stellecadenti e arriveranno in radio dal 10 di agosto”.