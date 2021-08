Lady Gaga torna con un nuovo album, tutti i dettagli

Per coloro che sentono la mancanza di Lady Gaga, tranquilli…Lady Germanotta sta per tornare nelle vostre orecchie. Ormai star anche sul grande schermo – grazie ad A Star is Born e l’imminente House of Gucci – la pop star arriva l’1 ottobre con Love for sale, il nuovo progetto discografico con Tony Bennett che contiene anche un omaggio a Cole Porter. Non è la prima volta che i due artisti uniscono le loro voci. Nel 2014 hanno collaborato per il progetto Cheeck to Cheeck, che si è aggiudicato un Grammy.

Nell’attesa di poter ascoltare l’album, Gaga e Bennett hanno rilasciato il primo singolo estratto I Get a Kick Out of You. Il brano è già disponibile su tutti i digital store. ll videoclip, invece, va in onda il 6 agosto alle ore 18.00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su Now) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704).

Inoltre, in occasione dei 95 anni di Tony Bennett, i due artisti sono attesi oggi, per la seconda data (la prima è andata in scena il 3 agosto) del loro show alla Radio City Music Hall di New York City.

LOVE FOR SALE, DATA DI USCITA

Love for sale verrà rilasciato l’1 ottobre.

LOVE FOR SALE, LA TRACKLIST

Standard edition:

It’s De-Lovely Night and Day Love for Sale Do I Love You (Gaga solo) I’ve Got You Under My Skin I Concentrate on You I Get a Kick Out of You So in Love (Bennett solo) Let’s Do It (Let’s Fall In Love) (Gaga solo) Dream Dancing

Deluxe edition:

Just One of Those Things (Bennett solo) You’re the Top