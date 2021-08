Tokyo 2020, Milena Baldassarri vola in finale di ginnastica ritmica

La farfalla azzurra spicca il volo nella finale di All Around individuale di ginnastica ritmica di Tokyo 2020. Milena Baldassarri si è qualificata al sesto posto della classifica (punteggio 96.050), ottenendo così un pass per la gara decisiva di domani. Purtroppo, fuori dalle prime dieci l’altra azzurra Alexandra Agiurgiuculese, quindicesima con un punteggio di 91.050.

Si confermano mostri sacri della ginnastica ritmica le sorelle russe Dina e Arina Averina, rispettivamente primo (106.300) e secondo posto (106.175).

Milena Baldassarri strepitosa con la palla

Tra i quattro esercizi portati da Milena (nastro, palla, cerchio e clavette), la prova con la palla è stata fantastica (punteggio 25.700).

Accompagnata dalle note de L’Immensità di Mina, l’azzurra è stata protagonista di un’esibizione elegante e raffinata, caratterizzata dalla sua straordinaria espressività.