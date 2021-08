Giornata mondiale del gatto: 5 curiosità sui nostri amici felini

Ogni 8 agosto si festeggia nel mondo l’International Cat Day, una giornata da dedicare ai nostri amici felini.

In realtà i gatti hanno un giorno per loro più di una volta l’anno. In Europa il Cat Day è celebrato il 17 febbraio, in Russia il 1 marzo, poi c’è la giornata del gatto nero il 17 novembre.

Insomma, ogni occasione è buona per ricordarci la loro importanza… e perché no, la loro “stramberia”!

Per festeggiare la Giornata mondiale del gatto, ecco 5 divertenti curiosità sui nostri amici felini!

1.Perché i gatti amano le scatole?

Per ragioni di sicurezza, per lo più. I gatti sono istintivamente attratti dalle scatole perché sono protette su tre lati, consentendogli di guardare quello che sta succedendo intorno a loro attraverso l’apertura. Non è possibile spaventarlo quando è in una scatola. O almeno così pensano… Inoltre, i felini sono anche predatori. Così, quando si nascondono in una scatola e vedono qualcosa di interessante che passa, possono scattare fuori e prendere quella cosa di sorpresa.

2. Perché i gatti amano i cerchi?

E’ uno dei misteri più intriganti della comunità felina: perché i gatti sono irrimediabilmente attratti dai cerchi?

Se avete un micio, pensateci.

Avrete notato che il nostro amico felino non può fare a meno di sedersi nel mezzo di una figura rotonda.

Il fenomeno, chiamato dal web “Cat Circles”, è un comportamento comune ai gatti, che al momento non trova una spiegazione scientifica definitiva.

Le ipotesi più accreditate, tuttavia sono due.

Un senso di protezione o per delimitare e controllare il territorio (più probabile).

3. Perché i gatti fanno le fusa?

Non esistono certezze a riguardo ma solo teorie.

Le fusa sono generalmente associate a esperienze positive, come essere nutriti o accarezzati, quindi si presume possano essere il segnale di un gatto felice.

I gattini imparano a fare le fusa pochi giorni dopo la nascita, come un modo per dire alla mamma “Sto bene”.

Ma i gatti fanno le fusa anche quando sono spaventati o feriti, quindi non è sempre un modo per comunicare appagamento.

Le fusa avvengono quando il cervello del gatto invia messaggi ai suoi muscoli laringei (muscoli intorno alle corde vocali) che consentono loro di contrarsi 25-150 volte al secondo, o da 25 a 150 hertz. Alcune ricerche hanno suggerito che le frequenze sonore in questo intervallo possono essere terapeutiche, rafforzare le ossa e fornire sollievo dal dolore.

4. Perché i gatti ci “impastano”?

Diversi esperti sostengono che i comportamenti dei gatti verso gli esseri umani siano guidati per lo più dall’istinto, tra cui “impastare”, cosa che i gattini fanno allo stomaco della madre per stimolare il flusso di latte.

Si pensa spesso che i gatti adulti associno il movimento con il conforto e il cibo materno.

Non che il vostro gatto vi veda necessariamente come una madre pelosa, ma più come un compagno di stanza che è super alto per motivi che non capisce.

Ma dal momento che i gatti sono anche noti per “impastare” cuscini e altre superfici, un’altra spiegazione è che il comportamento derivi dal fatto che hanno ghiandole odorifere nelle loro zampe, e impastare può essere un modo per marcare il territorio.

5. Perché i gatti odiano l’acqua?

Si potrebbe pensare che nel mondo animale il miglior modo di pulirsi è quello di farsi un bel bagno, ma non è il caso dei gatti.

Alcuni di loro amano farsi una nuotata, ma la maggior parte fa del suo meglio per scappare dall’acqua.

Ci sono diverse ipotesi diverse. Una è che la pelliccia impregnata d’acqua non si asciughi rapidamente, mettendo i gatti estremamente a disagio.

Potrebbe anche essere che i gatti associno l’acqua ai predatori (anche i grandi felini a volte rimangono a terra per evitare i coccodrilli nel fiume).

O ancora, dal momento che i gatti sono anch’essi predatori, possono avere una forte avversione naturale nel bagnarsi perché l’odore che emanano sarebbe un segnale per la preda.

O semplicemente sono solo strani. Ma questo lo sapevamo già.