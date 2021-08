Paris Saint-Germain, svelata la data di uscita della docu-serie sul club

Dai campi da calcio al piccolo schermo: il Paris Saint-Germain debutta su Amazon Prime Video. La docuserie Amazon Exclusive in quattro episodi, dal titolo PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende, sarà disponibile su Prime Video in tutto il mondo (esclusi Cina e Medio Oriente) dal 10 settembre.

PARIS SAINT-GERMAIN, DI COSA PARLA LA DOCU-SERIE?

Co-prodotta da PSG TV e CAPA, con Manuel Herrero come showrunner e diretta da Benjamin Montel (2 episodi) e Sebastian Perez Pezzani (1 episodio), la docu-serie in 4 parti mostrerà ai fan il loro club preferito come mai prima d’ora, con vecchie leggende, giocatori attuali e staff che forniscono un punto di vista unico su ciò che ha reso il Paris Saint-Germain la squadra di calcio di maggior successo in Francia e un club di fama internazionale.



PSG Ô Ville Lumière, 50 Ans De Légende offre un’immersione unica e privilegiata all’interno del club, seguendo giocatori, allenatori e tifosi nel cuore dell’azione durante le ultime due stagioni e il loro impegnativo viaggio nella Ligue 1 e nella UEFA Champions League. Inoltre, il pubblico vedrà anche una prospettiva diversa su quanto lontano sia arrivato il club dalla sua fondazione nel 1970 con interviste esclusive ad alcuni dei giocatori più iconici dei suoi cinque decenni di successi. Tra i tanti, Rai, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho, Youri Djorkaeff, David Ginola e Bernard Lama condividono le loro esperienze e momenti indimenticabili al Paris Saint-Germain.