Video |Le lacrime di Messi dopo l’addio al Barcellona: “Non è come avevo pensato”

“La verità è che è difficile, molto difficile dire addio, dopo tanti anni, dopo una vita qui al Barcellona e non sono pronto per questo. Non è come avevo pensato“. Così Lionel Messi durante la conferenza di addio alla società blaugrana al Camp Nou. Le immagini del campione argentino, che emozionato non riesce a trattenere le lacrime, hanno fatto il giro del mondo ed emozionato anche chi non è appassionato di calcio.

L’addio dopo 21 anni con la società blaugrana

Messi ha lasciato il Barcellona dopo 21 anni e sul futuro ha affermato: “Ho ricevuto molte telefonate e il Paris Siant Germain è una possibilità. Ancora non ho chiuso nessun accordo”. Un saluto ‘amaro’ quello del campione che avrebbe voluto congedarsi meglio dal suo pubblico: “Sono arrivato qui che ero molto giovane e voglio ringraziare tutti, i compagni e il club. Avrei voluto salutare diversamente, in campo e con i tifosi allo stadio”.