Lukaku a un passo dal Chelsea, terminate le visite mediche

di Francesco Demofonti

Si sono concluse alla clinica Columbus di Milano le visite mediche per Romelu Lukaku, ormai sempre più lontano dall’Inter. Accompagnato dal suo agente Federico Pastorello, l’attaccante belga ha svolto parte dei test nella clinica lombarda e, una volta uscito, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

Lukaku è dunque sempre più vicino dal trasferimento a Londra, dove firmerà con il Chelsea per le prossime quattro stagioni, con uno stipendio che dovrebbe essere pari a 12 milioni netti all’anno, più 3 di bonus. Per una grande punta che va in Inghilterra, un’altra che volerà in Francia per firmare con il Paris Saint-Germain.

Leo Messi pronto a firmare con il PSG

Leo Messi, che ieri nel corso di una conferenza stampa ricca di emozioni ha salutato il Barcellona ed i suoi tifosi dopo 21 anni in maglia blaugrana, nelle prossime ore è atteso a Parigi dove dovrebbe firmare un biennale da 35 milioni l’anno. Il campione argentino dovrebbe essere presentato domani, martedì 10 agosto, giorno delle stelle cadenti, nella suggestiva location della Torre Eiffel nel corso di un grande show. Dopo Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum su Parigi è dunque pronta a ‘cadere’ la stella delle stelle, quella di Lionel Messi.