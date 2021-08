‘Battiti Live 2021’, stasera l’ultima puntata: la scaletta dei cantanti

Sta per calare il sipario sull’edizione 2021 di ‘Battiti Live’. Questa sera infatti, in prima serata su Italia 1 andrà in onda la quinta e ultima puntata dell’evento targato Radio Norba, che ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate. Come sempre, alla conduzione ci saranno Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che presenteranno gli ospiti della serata.

Protagonisti delle esibizioni ‘on the road’ saranno Fedez e Orietta Berti da Gallipoli, Boomdabash e Baby K da Brindisi, Sangiovanni da Santa Maria di Leuca. Gli altri ospiti si esibiranno invece nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto.

Battiti Live, l’ordine d’uscita dei cantanti di questa sera

Marco Mengoni

Fabio Rovazzi

Colapesce e Dimartino

J-Ax e Jake La Furia

Fedez e Orietta Berti (da Gallipoli)

Alessandra Amoroso

Rocco Hunt e Ana Mena

Tancredi

Boomdabash e Baby K (da Brindisi)

Takagi & Ketra

Giusy Ferreri

Oscar Anton

The Kolors

Lorenzo Fragola

Emma Muscat e Astol

Cedraux

Sangiovanni (da Santa Maria di Leuca)

Gaia

Shiva

Anna Tatangelo e Beba

Vhelade

Enula