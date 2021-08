Seat Music Awards 2021. Da Madame a Mengoni, ecco i nomi annunciati

Cresce l’attesa per le due serate dei Seat Music Awards previste il 9 e 10 settembre all’Arena di Verona. Ad annunciare gli ospiti che animeranno la diretta della prima serata di Rai Uno è stato ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, che nel numero da oggi in edicola ha annunciato i protagonisti dell’appuntamento.

Seat Music Awards: tutti i nomi

Tanti i nomi che animeranno l’Arena, tra questi molti ex allievi di Amici 20 come Sangiovannie e aka7even. La notizia della loro partecipazione ha subito scatenato i fan che sono letteralmente ‘impazziti’ di gioia sui social. E poi ancora: Boomdabash, Baby K, Francesca Michielin, Samuel, Marco Mengoni, Diodato, Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Madame, Gigi d’alessio, Achille Lauro, Marracash, Il volo, Emma Marrone, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri , Carl Brave e Noemi, Blanco, Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Fred De palma e Anitta, Deddy Mahmood, Elettra Lamborghini, Irama, Ernia, Colapesce e Di Martino, il Tre, Arisa & Autogol, Massimo Pericolo, Psicologi, Mecna, Shade, Jake la Furia e Emis Killa, Capo Plaza, Mara Sattei, mace, Gué Pequeno, Shablo, Random, Claudio Baglioni e Zucchero. A questi si aggiungerà anche Ligabue che con l’occasione lancerà ‘E’ andata così’, progetto in 21 episodi con Stefano Accorsi in partenza su RaiPlay a settembre.

Seat Music Awards, ospiti anche Cattelan e de Filippi

Un appuntamento quello dei Seat Music Awards che non sarà solamente musicale. A salire sul palco saranno molti nomi dello spettacolo come Alessandro Cattelan, Amadeus (pronto a lanciare il Festival di Sanremo 2022), Pio e Amedeo e ancora molto probabilmente Maria de Filippi (per la sua prima volta all’evento), Alessandro Siani e Giorgio Panariello.

Dove acquistare i biglietti

Alla conduzione di questa quindicesima edizione, sono confermati ancora una volta Carlo Conti e Vanessa Incontrada Il 12 settembre invece, alle 16.30, sempre sulla rete ammiraglia, il timone passerà a Nek. I biglietti per assistere ai Seat Music Awards sono in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.com.