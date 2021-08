Tra Jennifer Aniston e David Schwimmer è amore? I rumors corrono sui social

Al momento è solo ‘questione di gossip’ ma è bastata la notizia per scatenare grande entusiasmo dei fan sui social. Protagonisti dei rumors di queste ore sono Jennifer Aniston e David Schwimmer, coppia storica della serie ‘Friends’, che secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web si starebbero frequentando anche nella realtà. A quanto pare, a far scoccare la scintilla sarebbe stata la reunion di ‘Friends’ prima la cameriera poi esperta di moda, Rachel e il paleontologo Ross. Secondo i più informati infatti, già all’epoca delle riprese della serie tra gli interpreti di Rachel e Ross ci sarebbe stato un interesse reciproco mai sfociato in amore per vicende personali degli attori. Ora a distanza di molti anni e con i ricordi di quel periodo tornati di colpo, a quanto pare tra i due sembra tornato del tenero.

La rivelazione di ‘Closer’

Stando a quanto riportato da una fonte alla rivista ‘Closer’ “dopo la reunion è diventato chiaro che il ricordo del passato aveva suscitato sentimenti per entrambi e che la chimica che avevano sempre dovuto seppellire era ancora lì. Hanno iniziato a mandarsi messaggi subito dopo le riprese (…) hanno trascorso del tempo a casa di Jen, dove lei ha cucinato per lui e si sono divertiti insieme, chiacchierando e ridendo. Sono stati anche visti bere vino, immersi in una conversazione, mentre camminavano in uno dei vigneti preferiti di Jen a Santa Barbara, dove era chiaro che c’era molta chimica tra di loro”.

In attesa di saperne di più ecco una delle scene più romantiche della love story tra Rachel e Ross nella serie ‘Friends’