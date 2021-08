Video |Ultimo ‘cuore’ d’oro. L’incontro con la piccola Sofia per le strade di Roma

Ultimo non perde occasione di ricambiare l’affetto dei suoi fan, grandi e piccini. L’incontro più recente è quello con la piccola Sofia, pubblicato nelle storie del cantautore romano, che sicuramente la bambina ricorderà per molto tempo. La piccola a spasso con la mamma, si è praticamente trovata alle spalle il suo cantante preferito e la sua emozione è stata ricambiata da Ultimo che l’ha fatta salire in macchina per scattare una foto con lei.

A fine luglio Ultimo ha annunciato che sta lavorando sul prossimo album e la notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan: “Sto lavorando al mio nuovo disco puramente per un’esigenza personale”, ha scritto. “Lo sto facendo perché ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli“. Nel frattempo cresce ogni giorno di più l’attesa per il tour del cantautore negli stadi, riprogrammato al 2022 a causa dell’emergenza Coronavirus. Ultimo partirà con i live domenica 5 giugno 2022 allo Stadio Comunale di Bibione. Poi sarà la volta di Firenze, Ancona, Torino e molte altre città italiane.