Marcell Jacobs salta la Diamond League: appuntamento al 2022

Marcell Jacobs ha già chiuso la sua stagione. L’oro nei 100 e nella staffetta 4×100 a Tokyo 2020, infatti, sui social ha scritto che tornerà a gareggiare direttamente nel 2022. Il campione olimpionico avrebbe dovuto scendere in pista il 21 agosto a Eugene, nell’Oregon, nel Prefontaine Classic, tappa di Diamond League, e poi a Bruxelles il 3 settembre e alla doppia serata finale a Zurigo (8-9 settembre).

Jacobs: “Alle Olimpiadi con tanti obiettivi”

Quella appena passata è un’Olimpiade da incorniciare per Jacobs, 26 anni, nato a El Paso (Texas) ma cresciuto a Desenzano del Garda, partito senza i favori del pronostico ma capace di portare a casa due medaglie storiche nella storia dell’atletica azzurra. “Sono partito con tanti obiettivi ma vincere due medaglie d’oro e fare il portabandiera alla cerimonia di chiusura è una sensazione unica, non potevo immaginarlo nemmeno nei miei sogni più belli. Differenze tra le due medaglie? Quella individuale l’ho vissuta come un riscatto personale – ha detto Jacobs appena è atterrato a Fiumicino -, tutti hanno sempre saputo che avevo tanto talento ma non ero ancora riuscito a dimostrarlo appieno”.