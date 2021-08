Video |Salmo risponde alle polemiche e ‘dissa’ Fedez: “Sei un artista o un politico?”

Dalla solidarietà alle polemiche il passo è stato breve, anzi brevissimo. Le immagini del concerto di Salmo a Olbia hanno fatto il giro del web e quello che doveva essere un evento nato per aiutare i sardi in difficoltà per via degli incendi, si è trasformato in un botta e risposta tra il rapper e diversi artisti italiani. Fedez tra tutti.

Salmo, ecco com’è nato il concerto di Olbia

Così, dopo aver ‘incassato’ le critiche di molti colleghi, Salmo ha deciso di rispondere attraverso alcune storie pubblicate su Instagram. Il rapper ha spiegato quindi come sono andate le cose e che il concerto era stato organizzato sotto il falso nome di Dj Treeplo. “Gli organizzatori e quelli del Comune non avevano la minima idea di chi fosse Dj Treeplo- ha spiegato Salmo nelle storie- e non sapevano di trovarsi tre o quattro mila persona. Ho comunicato il posto e l’orario tramite messaggio e passaparola, come si faceva una volta. Quindi se vi stavate chiedendo ‘come hai organizzato questo live?’, la risposta è: ‘così’. Non era molto difficile. Bastava usare solo un po’ di fantasia”.

Da Salmo il dissing con Fedez

Prima di chiudere, Salmo ha poi parlato di Fedez, dando vita ad un vero e proprio ‘dissing’: “Fedez, non ho aderito alle tue iniziative – seppur giuste – perché mi stai sul ca…. E io questa cosa non te l’ho mai nascosta. Però, penso tu sia un ottimo politico, sei bravissimo come politico ed è quello che devi fare, te lo auguro. Ecco perché ti ho chiesto un consiglio su come organizzare delle raccolte fondi per la Sardegna, perché tu in quello sei bravissimo. Però, sono sincero, non volevo avere niente a che fare con te. Questa è la verità e vorrei chiederti se ogni volta che devo discutere con te, devo discutere con un politico o con un artista? A me sembri proprio un politico, non sei un artista. Buone vacanze e fai come se fossi a casa mia”.

