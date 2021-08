Donne usate come lampadari: è bufera sul party per i 30 anni di Diletta Leotta

I trent’anni di Diletta Leotta continuano a far discutere. Una festa esclusiva in compagnia degli amici di sempre ma senza il fidanzato (o presunto ex) Can Yaman. L’attore turco non era presente al party della conduttrice tv e showgirl, confermando quindi che la nave, se non è affondata, naviga in acque molto agitate.

Diletta Leotta festeggia 30 anni, lontana da Can Yaman

Il web si è scatenato in queste ore non solo con i commenti sulla bellezza di Diletta ma anche con feroci critiche per alcune ‘decorazioni’ discutibili. È virale infatti lo scatto che ritrae tre donne allestite come paralume a bordo piscina. Immagini che hanno fatto storcere il naso a molti, accusando Leotta di lanciare un messaggio poco edificante nei confronti delle donne.

In #Afghanistan le donne sono bottino di guerra in mano ai dei terroristi invece in italia le donne vengono usate come lampadari viventi alla festa di compleanno di #DilettaLeotta



Schifo. Soltanto schifo. pic.twitter.com/7qoUHBROhO — Madame A. 🌈 (@MadameA02) August 16, 2021