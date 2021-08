Un salvataggio da record. In questa foto sono presenti 640 persone a bordo di un velivolo americano portate via da Kabul, in Afghanistan, dove i talebani hanno preso il potere. A quanto pare l’equipaggio avrebbe scelto in autonomia di imbarcare un numero maggiore di civili nonostante la capienza massima per quel Boeing fosse di 150 passeggeri. C’è soltanto un precedente analogo: nel 2013 un C-17 evacuò 670 esseri umani in fuga da un tifone nelle Filippine.