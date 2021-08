Diletta Leotta e Can Yaman: l’amore non sarebbe naufragato del tutto

La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman non sarebbe totalmente naufragata. Nelle ultime settimane il gossip si è acceso parlando di una separazione nonostante i progetti di un matrimonio da celebrare tra la fine dell’estate e l’autunno. Le vacanze separati non hanno di certo aiutato, l’assenza di Can al 30esimo compleanno della giornalista di Dazn è valsa più di una prova. A calmare le acque, però, sarebbe ora una fonte vicina la coppia che ha chiarito le cose dalle pagine di DiPiù Tv:

“Can e Diletta sono veramente legati e fanno sul serio. Il loro è amore vero. E, anche se ci sono state delle incomprensioni e adesso sono lontani, la loro storia non può finire così”.

Insomma, qualche problema c’è stato ma non è tutto perduto. I diretti interessati, intanto, si trincerano dietro un religioso silenzio.