VIDEO| La guerra in Afghanistan nasce a Ischia, dalle cure termali al caos: ecco quando inizia la crisi

Da giorni non si parla d’altro. La crisi in Afghanistan con la presa di potere dei talebani e la fuga dei diplomatici di tutto il mondo da Kabul hanno scosso le coscienze. Le immagini dei cittadini terrorizzati che tentano disperatamente di scappare sul primo volo disponibile hanno fatto il giro del web. Tutti si interrogano sulle motivazioni e le radici di questa crisi, tanti i tentativi di spiegare quanto sta accadendo. Diregiovani ha scelto la lucidità e la chiarezza di Emilio Mola, giornalista molto apprezzato sui social. Ecco una interessante ‘dispensa’ di storia contemporanea: 15 minuti da seguire con attenzione per comprendere i fatti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emilio Mola (@emiliomola1)