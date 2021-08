Raimondo Todaro ad Amici 21? Il ballerino mette le cose in chiaro

Neanche il tempo di dire addio a Ballando con le stelle che già Raimondo Todaro si ritrova nel mirino di Amici di Maria De Filippi.

Circola da un po’ la notizia che lo vedrebbe tra i professori di danza della prossima edizione del talent. A mettere le cose in chiaro, però, ci pensa lui stesso, spiegando quello che sta accadendo alla sua vita professionale in un’intervista rilasciata ad Oggi:

“Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse”.

Todaro, al momento, non è quindi l’uomo giusto per il programma della De Filippi e per la categoria ‘Ballo’.