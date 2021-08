“Costa troppo”, il web contro Chiara Ferragni per i prezzi della sua collezione scuola

A scuola con Chiara Ferragni ma non senza polemiche. L’imprenditrice digitale ha lanciato la sua prima linea di quaderni, astucci e diari in collaborazione con Pigna ma non si è risparmiata la valanga di critiche che puntuali arrivano ad ogni sua uscita. Al centro del polverone i prezzi degli accessori, ritenuti troppo alti per le famiglie che si preparano ad acquistare tutto l’occorrente per l’anno alle porte.

I prezzi

Si parte, così, dai 35 euro per l’astuccio ai 17.90 per il diario. E ancora 6.90 euro per il pack di tre matite e 7.70 per quello di gomme da cancellare. I quaderni oscillano tra 1.90 euro e 2.10 euro, in base alla grandezza, quelli a spirale costano 4.90 euro. Stesso prezzo per i raccoglitori. La collezione, che è già un sold out annunciato, sarà disponibile nei negozi dal 23 agosto.

Le critiche

Su Twitter i commenti sono tra i più disparati, eccone alcuni:

La polemica non regge:

Bella la linea scuola #chiaraferragni, peccato che una bambina deve avere Briatore come padre per poterla acquistare.

