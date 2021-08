sangiovanni: verso Sanremo platino dopo platino? Le indiscrezioni

È un periodo d’oro per sangiovanni. Anzi di platino. Nelle ultime settimane l’ex Amici sta facendo indigestione di certificazioni grazie alla sua musica. A renderlo noto è la FIMI/Gfk che ha annunciato il quinto platino per “Malibù” e il quarto per “Lady”. I due pezzi sono tra i più passati in radio e sicuramente tra i più ascoltati sulle piattaforme. Primi passi di una carriera che sembra essere iniziata con i giusti presupposti. Ora il nome dell’artista è anche tra i più accreditati dai rumors per il toto cast del prossimo Festival di Sanremo. In programma dall’1 al 5 febbraio, la kermesse sarà guidata per la terza volta da Amadeus. A lui la scelta dei nomi che animeranno quello che si spera essere un evento il più possibile normale dopo l’edizione Covid.

E, anche se è ancora troppo presto per sapere, sul web arrivano voci che parlano della volontà di sangio di presentare un brano al direttore artistico.

Una notizia contrastante visto che, tempo fa, il 18enne di Vicenza aveva assicurato di non essere pronto per il festival. Qualche mese fa aveva spiegato:

“Se andrei? Quest’anno no, non ci andrò. Poi non lo so in futuro, adesso sto lavorando su altro. In questo momento ho altri impegni. Non ho la testa di fare il Festival e penso sia una cosa che si costruisce”.

I risultati recenti, però, hanno confermato sangiovanni come una delle rivelazioni del panorama attuale. Un cambiamento di intenzioni, perciò, non sarebbe troppo strano.

A Sanremo con Aka7even?

Accanto a sangiovanni spunta anche il nome di Aka7even. Stessa ipotesi per l’interprete di “Loca” e chissà che i due non possano ritrovarsi sullo stesso palco, uno contro l’altro nella categoria Big.

sangiovanni in tour

Troppo presto per sapere se questi rumors abbiano un fondo di verità. Unica cosa certa è che sangiovanni si gode il momento e – da stasera – parte in tour. Prima tappa Lecce. Ecco il calendario completo:

23 agosto LECCE Oversound Music Festival – Piazza Libertini

26 agosto PALMANOVA – Estate di Stelle – Piazza Grande

30 agosto LUGANO – Longlake Festival – Piazza Manzoni

2 settembre BRESCIA – Piazza della Loggia

3 settembre GENOVA – Rassegna Porto Antico – Arena del Mare

7 settembre VICENZA in Festival – Piazza dei Signori

15 settembre TAORMINA – Teatro Antico