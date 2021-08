Amici torna a settembre. Rosa Di Grazia tra le possibili new entry

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ha finalmente una data d’inizio. Il talent tornerà con la sua 21esima edizione a settembre, come mostra il primo promo ufficiale del programma. Per la precisione la data da segnare è sabato 18.

Il promo

Pochi minuti per rivivere quanto accaduto nella precedente edizione, che ci ha regalato i nomi che più popolano le classifiche oggi. Da sangiovanni a Deddy, passando per Aka7even. E ancora Giulia Stabile, che – dopo la vittoria del talent – sbarca nel cast di Amici come ballerina professionista.

I rumors: Rosa Di Grazia professionista

I rumors ne sono certi: accanto a lei ci sarà Rosa Di Grazia, concorrente che ha diviso il pubblico della trasmissione di Mediaset ed è stata al centro del dibattito per le critiche mosse dalla prof Alessandra Celentano. Poi il gossip che l’ha vista protagonista, per la love story con Deddy. La ballerina potrebbe sostituire Elena D’Amario, secondo i più in procinto di abbandonare il ruolo di professionista.

Ogni risposta verrà data il 18 settembre quando Maria De Filippi presenterà il cast ufficiale.