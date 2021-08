VIDEO| Tudum! Netflix annuncia un super evento: tutte le star sul palco a mostrare le anteprime delle serie in uscita

Il 25 settembre le più grandi star e i più famosi creativi saliranno sul palco virtuale per una giornata piena di esclusive e anteprime

TUDUM. Cos'è? Lo riconosci quando lo senti, ma raramente lo vedi scritto. TUDUM è il primo suono che senti quando guardi una serie o un film su Netflix ed è la fonte di ispirazione per il nostro primo "Tudum: Un evento globale Netflix per i fan". Il 25 settembre le più grandi star e i più famosi creativi della piattaforma streaming saliranno sul palco virtuale per una giornata piena di esclusive e anteprime. L'obiettivo di questo nostro primissimo evento global Tudum è semplice: onorare e intrattenere i fan Netflix di tutto il mondo.



Come guardare l’evento:

L’evento in live streaming live inizierà alle 18:00 e sarà trasmesso su canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter e Twitch.

La programmazione includerà anche alcuni speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani, ma anche a entusiasmanti contenuti anime, a partire dalle 14:00 su canali specifici.



Cosa aspettarsi:

Nel corso delle tre ore del nostro primissimo evento Tudum saranno presentati oltre 70 titoli, tra cui alcune delle nostre serie ricorrenti più popolari come Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La casa di carta e Cobra Kai, così come blockbuster quali Red Notice, Don’t Look Up, Tyler Rake, The Harder They Fall, The Old Guard e molti altri (di seguito è disponibile l’elenco completo).



Durante i panel interattivi e le conversazioni con star e creativi, i fan saranno i primi a ricevere notizie inedite e a vedere anteprime, nuovi trailer e clip esclusive di titoli Netflix, tra cui: