“In un’ora” di Shade con Giulia Salemi è il miglior videoclip dell’anno

È la hit dell’estate e ora il miglior videoclip italiano dell’anno. “In un’ora” di Shade vince il premio di Imaginaction, il festival dedicato proprio al comparto visivo della musica. Con 5 milioni e mezzo di visualizzazioni, la clip vede la partecipazione straordinaria di Giulia Salemi. Guest star di un artista con il quale l’ex gieffina ha stretto prima di tutto un’amicizia.

Il premio, assegnato dalla Academy del Festival ed istituito in collaborazione con FIMI, AFI e PMI, verrà consegnato nella serata del 28 agosto, seconda di tre tutte dedicate al videoclip. In scena a Forlì, la kermessa vedrà ospiti anche altri artisti. Tra questi Diodato, Enula e Mahmood. Quest’ultimo riceverà il premio speciale per la dimensione artistica dei suoi videoclip.

I biglietti per partecipare al festival

I biglietti per ImaginAction sono disponibili sulle piattaforme Ticketone per la serata del 27 e Ticketmaster per le serate del 28 e 29 agosto. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Emergency. L’evento si svolgerà in piazza Saffi anche in caso di maltempo.