Giulia Stabile omaggia Carla Fracci: il video della performance

“Chi lo avrebbe mai detto che avrei ballato nello stesso spettacolo di questi meravigliosi ballerini”. È ancora incredula Giulia Stabile dopo le sue performance nello show voluto da Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami in memoria dell’ètoile Carla Fracci scomparsa lo scorso 27 maggio.

Una serata in quel di Ravenna che ha visto la vincitrice dell’ultima edizione di Amici sommersa dall’affetto dei fan accorsi per vederla. E non si è tirata indietro la ballerina, che alla fine dello spettacolo non si è risparmiata chiacchiere e foto con loro. Tra il pubblico anche mamma e papà.

è così genuina e semplice, ha trattato tutti come se fossero amiche da una vita, nonostante la stanchezza e la folla (specifico che la maggior parte solo per lei) ha sorriso, parlato, fatto foto e autografi con tutti. Speciale⭐️⭐️#CarlaFracciMonAmour pic.twitter.com/AU3A379DjK — angelaa☀️🎡 (@aboutgiugiulola) August 26, 2021

È meravigliosa.

Il vestito le sta un incanto, la pettinatura bellissima ed è anche abbronzata🥲💗💗#amemici20

#carlafraccimonamour pic.twitter.com/AjiVPMwPAb — Nonita💗 (@bollicine00) August 26, 2021

Lo show completo

Ecco il video completo dello show. Giulia appare dal minuto 1.32.06