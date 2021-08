Un inno alla Voce, per chi non ha voce: esce oggi CANTARÉ di Mannarino

Suona ovunque, da oggi, CANTARÉ, il nuovo singolo di Mannarino che anticipa l’atteso album in uscita il 17 settembre e intitolato V. Il cantautore romano torna con “un inno alla Voce, per chi non ha voce”.

CANTARÉ celebra la forza di ogni voce umana, l’importanza liberatoria del canto, e di ogni vita che grida da sola mentre canta in un coro. Tra rime in italiano, spagnolo e in romanesco, il pezzo trascina in un coro ritmato e arrembante che rimanda a una sorta di rituale collettivo atavico: il brano parte da una condizione di solitudine, ed evolve in un canto corale, come per raccontare che la voce senza il canto non ce la può fare. E così per un momento non si è più soli. Canti di rabbia, di rivolta, di resistenza, d’amore, sono lo strumento per superare l’idea di impossibilità, ingiustizia e delusione. La voce debole e isolata trova la forza di trasformarsi in grido di battaglia, invocazione al cielo, vagito della rivolta, riscatto e speranza.

V, il nuovo disco in arrivo il 17 settembre

Fuori per Polydor/Universal Music Italia, V si preannuncia come il disco più politico e visionario della carriera di Mannarino. Un album dove l’amore, l’irrazionale e un senso magico della vita diventano strumenti reali di decolonizzazione del pensiero e di resistenza umana. Natura, patriarcato, animismo, femminilità, rapporto uomo-donna, sono alcuni dei temi affrontati dal cantautore. V è disponibile in pre-order nei vari formati (cd e doppio vinile) e in pre-save sulle piattaforme digitali.

MANNARINO IN TOUR

Il cantautore tornerà a suonare dal vivo in un tour che, per ora, prevede nove date.

Ecco gli appuntamenti:

Venerdì 8 ottobre 2021 || Verona @ Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 || Roma @ Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 || Napoli @ PalaPartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 || Bari @ Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 5 marzo 2022 || Torino @ Pala Alpitour

Lunedì 7 marzo 2022 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 || Catania @ PalaCatania