Incendio a Milano, brucia anche l’appartamento di Mahmood

Sono impresse in tutti i notiziari le immagini dell’incendio divampato in via Antonini a Milano nella giornata di ieri. E rimarranno anche nella mente di Mahmood, che proprio nel grattacielo possiede un appartamento. Il vincitore di Sanremo 2019, secondo quanto riportato dai media locali, è stato tra i primi ad evacuore l’edificio mettendosi subito in salvo. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, al lavoro tutta la notte per domare le fiamme e spegnerle. Non si segnalano dispersi o feriti.

#Milano #TorredeiMoro, senza interruzione nella notte l’intervento dei #vigilidelfuoco, impegnati con le autoscale nello spegnimento dei focolai ancora attivi ai piani alti. Prosegue il controllo negli alloggi, prevista verifica delle strutture [#30agosto 7:30] pic.twitter.com/oDPEHLbOUD — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 30, 2021

L’incendio sarebbe divampato intorno alle 17.30 inizialmente ai piani superiori per poi propagarsi e avvolgere interamente l’edificio. Scene quasi da film raccontate per primo da Morgan, che ha mostrato in diretta Instagram quanto stesse accandendo. Mahmood, invece, non ha ancora commentato o aggiornato i fan che in queste ore erano in apprensione per lui.