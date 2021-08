​Olle​ è la storia vera di un cane parlante

Guus Kuijer, un gigante della letteratura per ragazzi vincitore dell’Astrid Lindgren Memorial Award. Olle è uno dei suoi romanzi di maggior successo e arriva per la prima volta in Italia con 9 settembre. “Ci sono​ storie che puoi raccontare solo ai bambini”, a dirlo èun gigante della letteratura per ragazzi vincitore dell’è uno dei suoi romanzi di maggior successo e arriva per la prima volta in Italia con Camelozampa il prossimo

Olle il cane speciale di Guus Kuijer

Il libro racconta la storia vera del suo amatissimo cane. In effetti se hai un cane parlante devi fare molta attenzione a non essere preso per matto! Ma Olle è davvero il cane speciale di Guus Kuijer, che non solo sa parlare ma si impiccia delle faccende umane, così dolce da aver paura di far male persino a una paperella di gomma, sempre curioso di capire come funziona il mondo.​ Nel romanzo, illustrato da Thé Tjong-Khing, l’autore apre le porte della sua casa e del suo giardino per svelare una grande amicizia capace di far ridere (e commuovere) chiunque sappia cosa significa voler bene a un animale.

Tutti quei lettori che hanno amato la serie Madelief di Guus Kuije, in Olle ritroveranno l’umorismo e la scrittura brillante del grande autore nederlandese, assieme alla sua ineguagliabile capacità di parlare dei grandi temi della vita con leggerezza e semplicità, ma senza semplificazioni.

Kuijer di recente è stato insignito del prestigioso Constantijn Huygens prijs, il più grande premio alla carriera per uno scrittore olandese, non limitato al campo del libro per ragazzi.