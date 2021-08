You torna con la terza stagione. Netflix annuncia la data d’uscita con il teaser trailer

Li avevamo lasciati in dolce attesa e li ritroviamo in procinto di diventare genitori di un maschietto: Henry. Joe Goldberg e Love Quinn sono pronti a regalare altri inquietanti momenti nella terza stagione di You, la serie di Netflix che vede protagonista assoluto Penn Bagdley. Oggi la piattaforma mette fine ad ogni mistero e annuncia la data d’uscita dei nuovi episodi. Toccherà aspettare fino al 15 ottobre e il teaser trailer rilasciato per l’occasione non fa accrescere l’hype.

Cosa vedremo nella terza stagione

Meno sangue ma non meno mistero: la terza stagione di You ci mostrerà i personaggi provare a costruire una vita normale cercando di attenuare i loro impulsi. A mettere i bastoni tra le ruote una nuova donna, che abbiamo intravisto sul finale della scorsa stagione.