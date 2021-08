Mahmood torna sui social dopo l’incendio di Milano: “Sto bene”

Tanto spavento ma nessuna conseguenza. Può sorridere Mahmood all’indomani dell’incendio che ha avvolto il grattacielo di via Antonini a Milano, dove il cantautore possiede un appartamento. Torna sui social e rassicura i fan, fino a ieri preoccupati per il loro idolo. “Sto bene – scrive l’artista – per fortuna non ci sono state vittime”.

Oggi la gratitudine è tutta per la squadra di primo soccorso: “Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a tutti voi per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella”.

Il grattacielo è ancora sotto stretta osservazione e le cause – come ha fatto sapere il sindaco Beppe Sala – “sono ancora in via di accertamento”.