A Pierpaolo Pretelli “piace” la proposta di matrimonio a Giulia Salemi

Qualche giorno fa riportavamo alcune indiscrezioni che hanno fatto vivere “L’estate più calda” di sempre ai fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Secondo il gossip, la coppia starebbe organizzando il matrimonio e addirittura pianificando di metter su famiglia. Nulla di ufficiale ma è un like dello stesso Pierpaolo ad accendere ancor di più le chiacchiere sul tema. Il post in questione è quello di Diregiovani su Instagram, rilanciato dalla fanpage Prelemistar, in cui parlavamo proprio dei rumors sulle imminenti nozze. Che sia una conferma? I fan ci sperano.