Marco Mengoni vince Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021. Il video dell’esibizione

È di Marco Mengoni il tormentone dell’estate 2021. Il cantautore è stato incoronato da Rtl 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata in diretta dall’Arena di Verona per “Ma stasera”, primo brano del nuovo capitolo musicale dell’artista di Ronciglione.

“Questo riconoscimento unisce due elementi importantissimi per la musica: la radio con i suoi ascoltatori e il pubblico, i miei fan, senza cui il mio, il nostro lavoro, non avrebbe senso. Ed è bellissimo riceverlo qui all’Arena di Verona, che è un luogo simbolo della musica, e davanti a questo pubblico che è il cuore di questo riconoscimento, e dopo aver cantato con la mia band in questa serata unica – ha dichiarato Marco Mengoni– Grazie alla famiglia di RTL 102.5 che da subito ha accolto con entusiasmo la canzone e a tutti voi che avete scelto Ma stasera come colonna sonora di questa estate e ancora la portate con voi”.