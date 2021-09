Paola Di Benedetto e Federico Rossi: serata in coppia per i due ex dopo Power Hits Estate 2021

Hanno lasciato una miriade di cuori infranti e ora riaccendono le speranze. Paola Di Benedetto e Federico Rossi, ormai ex, si sono ritrovati sul palco di Rtl 102.5 Power Hits Summer Estate 2021. Lei conduttrice coinvolgente ed esplosiva, lui in gara con il suo ultimo brano da solista e con Annalisa nel loro featuring. E gli occhi dei telespettatori erano tutti per la presentazione del cantante prima dell’esibizione. Paola non ha deluso gli affezionati della coppia, come dimostra il video che segue.

“Qua dovete lasciare la parola a me perché a questa presentazione ci tengo particolarmente molto– ha esordito la presentatrice- Loro tornano a cantare insieme a cinque anni dal loro ultimo successo, Tutto Per Una Ragione, la loro amicizia è rimasta la stessa ed anche la nostra in realtà. La loro capacità di sfornare successi anche. Sono molto felice di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2021 con Movimento Lento, Annalisa e Federico Rossi”.

la maturità di paola di benedetto. la amo tantissimo. #powerhitsestate2021

pic.twitter.com/34NBLmJlp5 — teredip (@tereedipietro) August 31, 2021

Sono rimasti in rapporti più che ottimi Paola e Federico, che – nel post serata – si sono ritrovati fuori dalle luci del palcoscenico. “Brindiamo a questa serata”, ha scritto l’ex gieffina in una storia pubblicando un selfie con l’interprete di “Pesche”.

Un’amicizia. Dopo 3 anni insieme, Paola e Federico avrebbero scelto di intraprendere una nuova fase del loro rapporto. Lontani ma pur sempre vicini. Lo scatto in coppia ha fatto impazzire i followers dei due, riaccendendo le speranze per un ritorno di fiamma. L’addio, d’altronde, non è stato traumatico, come aveva spiegato la stessa Paola.

“Tanti di voi in hanno notato in quest’ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine“.

E se la dichiarazione è ben chiara, lo sono anche i sogni dei fan ora in attesa di nuovi sviluppi.