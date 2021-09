Assumo la minipillola e vorrei anticipare le mestruazioni di qualche giorno…

buonasera 🙂 assumo la mini pillola combinata e questo mese è il secondo in cui salto il ciclo (per far ciò non ho fatto la pausa tra un blister e l’altro). Vorrei anticipare le mestruazioni di 1/2 giorni e volevo chiedere se assumendo 1 o 2 pillole in meno era possibile anticipare appunto il ciclo mestruale per poi riniziare l’assunzione esattamente una settimana dopo averla interrotta. non si rischia nessuna gravidanza?

Anonima

Cara Anonima,

effettivamente assumendo un contraccettivo orale, è possibile avere un controllo ormonale e modulare così il ciclo mestruale. Ma è altrettanto importante nel momento in cui si apportano variazioni nell’assunzione della pillola, consultare il ginecologo per condividere la pratica. Questo permette anche di confrontarsi sull’effettiva copertura contraccettiva. Potresti spostare ancora l’inizio ma ti consigliamo, in questo lasso di tempo, di pensare ad una contraccezione alternativa come ad esempio il preservativo per evitare rischi indesiderati. Sottoporre il corpo a molteplici cambiamenti potrebbe portare delle irregolarità. In queste situazioni confrontarsi con il ginecologo che conosce bene la tua storia anamnestica è un passaggio fondamentale.

Sperando di esserti stati d’aiuto

Un caro saluto!