I Ferragnez festeggiano 3 anni di matrimonio, la dedica di Fedez fa emozionare Chiara

Il primo settembre di tre anni fa Chiara Ferragni e Fedez coronavano il loro amore con un matrimonio da favola a Noto. Una festa organizzata dopo la romantica proposta arrivata all’Arena di Verona durante il concerto di Rtl 102.5. Oggi è tempo di festa per i Ferragnez, che sui social si scrivono pensieri e foto. E si emoziona Chiara (come tutti i followers della coppia, come confermano loro stessi nei commenti) leggendo la dedica del marito.

“5 anni fa ho scritto una canzone che mi ha fatto conoscere la persona della mia vita, esattamente 3 anni fa ci siamo sposati. Grazie per esserci sempre, grazie per avermi donato le anime più preziose della mia vita. Grazie per essere il mio Leone e la mia Vittoria. Ti amo”.

“Piango”, risponde la Ferragni che sul suo profilo definisce il rapper “l’uomo della mia vita”. Nel giorno dell’anniversario, mentre i Ferragnez si preparano a festeggiare, spunta, però, lo scatto di una lite furibonda in barca. A pubblicarlo è Chi, nel nuovo numero in edicola da oggi. Immagine che non sconvolge e che anzi viene etichettata come fotogramma di una vita normale: perché, si sa, l’amore non è bello se non è litigarello.

E ci scherzano su i diretti interessati che condividono meme e commentano: “A volte anche così”.

Il video della proposta

La storia dei Ferragnez passa inevitabilmente da uno dei momenti più toccanti: quello della proposta. Ecco il video completo.