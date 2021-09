VIDEO| Mahmood torna sul palco di Power Hits Estate 2021 dopo l’incendio di Milano

Torna alla musica Mahmood dopo i giorni complicati che lo hanno visto perdere tutto nell’incendio di Milano che ha avvolto il grattacielo in cui abitava. Il cantautore è salito sul palco degli Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021 per regalare la performance corale di “Klan”, uno dei brani del disco “Ghettolimpo”. Insieme a un gruppo folto di ballerini, il vincitore di Sanremo 2019 ha colpito il pubblico dell’Arena di Verona e chi lo guardava da casa.

Ecco il video

Una raccolta fondi per gli inquilini del grattacielo incendiato

Il pensiero, però, continua ad essere per gli inquilini del suo palazzo, molti dei quali in serie difficoltà dopo l’incidente di domenica scorsa. Sui social, Alessandro così scrive un messaggio per loro e si augura “che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”. L’artista ha, poi, condiviso una raccolta fondi creata ad hoc.